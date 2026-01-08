Staffel 1Folge 131vom 08.01.2026
Boruto
Folge 131: Die Kraft des Neunschwänzigen
23 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Boruto, Naruto und Sasuke werden plötzlich in der Vergangenheit von Urashiki überrascht. Naruto beherbergt die Macht des Neunschwänzigen und der Otsutsuki will diese an sich reßen, bis der Versuch allerdings völlig scheitert.
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media