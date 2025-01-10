Staffel 1Folge 136vom 10.01.2025
Über die Grenzen der Zeit hinaus!Jetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 136: Über die Grenzen der Zeit hinaus!
23 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12
Nachdem Naruto in Sicherheit ist und Urashiki besiegt wurde, machen sich Boruto und Sasuke bereit, in ihre eigene Zeit zurückzukehren. Dabei hat Boruto einen neuen Respekt und Verständnis für seinen Vater Naruto gewonnen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media