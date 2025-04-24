Staffel 1Folge 140vom 24.04.2025
Folge 140: Das Jutsu der Geistübertragung, das gegen Kartoffelchips verlor
23 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12
Inojin spricht mit ihren Eltern, weil sie das Gedankentransfer-Jutsu meistern will.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media