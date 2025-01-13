Staffel 1Folge 142vom 13.01.2025
Test der Willensstärke
Boruto
Folge 142: Test der Willensstärke
23 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12
Sarada muss Boruto und Mitsuki helfen, damit Kokuri bei ihnen in Sicherheit untergebracht ist. Der Oberaufseher Benga stellt sich jedoch entgegen, weshalb Boruto wissen möchte, wie er gegen ihn vorgehen kann. Dies erfordert aber Willenskraft von ihm.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media