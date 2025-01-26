Staffel 1Folge 168vom 26.01.2025
TrainingsbeginnJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 168: Trainingsbeginn
23 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Boruto und Sarada beginnen ein besonders hartes Training, um nie wieder eine Niederlage gegen Deepa einstecken zu müssen. Gleichzeitig schauen sich Mugino und Konohamaru in Victors Forschungseinrichtungen um, um seine Gründe zu verstehen.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media