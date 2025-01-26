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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 168vom 26.01.2025
Trainingsbeginn

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Boruto

Folge 168: Trainingsbeginn

23 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12

Boruto und Sarada beginnen ein besonders hartes Training, um nie wieder eine Niederlage gegen Deepa einstecken zu müssen. Gleichzeitig schauen sich Mugino und Konohamaru in Victors Forschungseinrichtungen um, um seine Gründe zu verstehen.

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