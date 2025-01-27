Staffel 1Folge 169vom 27.01.2025
Boruto
Folge 169: Kooperationsmission mit dem Sand
23 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12
Chocho, Inojin und Shikadai bekommen den Auftrag, in das Windreich zu reisen, um dort eine verschollene Otsutsuki-Puppe zu finden. Doch dann begegnen sie auf einmal Deepa, der ebenso auf der Jagd nach der Marionette ist.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media