Staffel 1Folge 170vom 27.01.2025
Ein neues RasenganJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 170: Ein neues Rasengan
23 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12
Boruto und Sarada gehen in ihrem Training immer mehr an ihre Grenzen, um damit Deepa auf Augenhöhe begegnen zu können. Shikadai versucht die beiden an den Grund für das Training zu erinnern, doch der junge Shinobi bleibt stur.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
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