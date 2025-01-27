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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 170vom 27.01.2025
Ein neues Rasengan

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Boruto

Folge 170: Ein neues Rasengan

23 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12

Boruto und Sarada gehen in ihrem Training immer mehr an ihre Grenzen, um damit Deepa auf Augenhöhe begegnen zu können. Shikadai versucht die beiden an den Grund für das Training zu erinnern, doch der junge Shinobi bleibt stur.

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