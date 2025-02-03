Staffel 1Folge 183vom 03.02.2025
Die HandJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 183: Die Hand
23 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 12
Boruto, Mitsuki und Sarada haben die Prothese erfolgreich abgeliefert, sollen nun aber auch an der Erforschung der Werkzeugtechnik mithelfen. Boruto ist damit gar nicht glücklich. Gleichzeitig erfahren Karas Mitglieder von einem weiteren Verräter.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media