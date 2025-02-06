Staffel 1Folge 190vom 06.02.2025
Boruto
Folge 190: Flucht
23 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12
Weil sie befürchten, dass Kawakis Verhalten eine Gefahr für andere Menschen darstellt, halten die Wissenschaftler ihn in einem Forschungslabor fest. Doch der fühlt sich von der Gefangenschaft gequält und versucht, auszubrechen.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media