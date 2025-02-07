Staffel 1Folge 191vom 07.02.2025
Boruto
Folge 191: Streuner
23 Min.Folge vom 07.02.2025Ab 12
Während seiner Flucht, begegnet der schwer verletzte Kawaki einem streunenden Hund, mit dem er sich direkt anfreundet. Als dieser für seinen neuen Freund ein paar Würste klaut, geht der Ladenbesitzer auf ihn los. Doch dann mischt sich Sumire ein.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media