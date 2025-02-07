Staffel 1Folge 192vom 07.02.2025
Boruto
Folge 192: Vergangenheit
23 Min.Folge vom 07.02.2025Ab 12
Kawaki wird geschwächt in ein Krankenhaus eingeliefert und erinnert sich dort an seine Jugend zurück. Da sein Vater Alkoholiker war, musste er selbst als kleiner Junge das Geld nach Hause bringen - eine Situation, die von Jigen ausgenutzt wurde.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media