Staffel 1Folge 193vom 08.02.2025
Boruto
Folge 193: Zusammenleben
23 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12
Auf dem Gipfeltreffen der Kage erklärt sich Naruto einverstanden, den geschwächten Kawaki bei sich aufzunehmen. Doch sein Sohn Boruto ist über die Entscheidung alles andere als glücklich und schnell liegen sich die beiden Shinobi in den Haaren.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media