Staffel 1Folge 194vom 08.02.2025
Der Uzumaki-KlanJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 194: Der Uzumaki-Klan
23 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12
Die Uzumakis sind entschlossen, Kawaki in ihrer Familie willkommen zu heißen. Boruto und Kawaki überwinden ihre anfänglichen Meinungsverschiedenheiten und entwickeln eine tiefere Bindung, als sie die Geheimnisse ihres Kama entdecken.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media