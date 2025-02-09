Staffel 1Folge 195vom 09.02.2025
Die VaseJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 195: Die Vase
23 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12
Kawaki und Naruto treffen in Konoha auf Sarada und Chocho. Gemeinsam holen sie sich etwas zu essen und begeben sich dann zum Blumenladen, um eine Vase für Himawari zu kaufen. Doch Karas Anhänger sind ihnen immer noch auf den Fersen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media