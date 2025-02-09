Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Boruto

NarutoStaffel 1Folge 195vom 09.02.2025
Die Vase

Die VaseJetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge 195: Die Vase

23 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12

Kawaki und Naruto treffen in Konoha auf Sarada und Chocho. Gemeinsam holen sie sich etwas zu essen und begeben sich dann zum Blumenladen, um eine Vase für Himawari zu kaufen. Doch Karas Anhänger sind ihnen immer noch auf den Fersen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Boruto
Naruto

Boruto

Alle 1 Staffeln und Folgen