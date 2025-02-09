Staffel 1Folge 196vom 09.02.2025
BindungskraftJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 196: Bindungskraft
23 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 12
Koji gelingt es, an der Chakra-Sensoreinheit vorbei in Konoha einzudringen, doch Delta muss vor der Grenze des Dorfes Halt machen. Gleichzeitig sind Boruto und Naruto mit einer Trainingseinheit beschäftigt, zu der auch Kawaki beiträgt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media