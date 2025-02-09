Zum Inhalt springenBarrierefrei
Boruto

Naruto Staffel 1 Folge 196 vom 09.02.2025
Bindungskraft

Boruto

Folge 196: Bindungskraft

23 Min. Ab 12

Koji gelingt es, an der Chakra-Sensoreinheit vorbei in Konoha einzudringen, doch Delta muss vor der Grenze des Dorfes Halt machen. Gleichzeitig sind Boruto und Naruto mit einer Trainingseinheit beschäftigt, zu der auch Kawaki beiträgt.

