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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 205vom 10.04.2026
Beweis

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Boruto

Folge 205: Beweis

24 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Nachdem Naruto und seine Freunde von Jigo in eine andere Dimension gebracht wurden, werden sie von Shikamaru und seinen Lakaien umzingelt. Zudem errichtet der misstrauische Shinobi eine undurchdringliche Barriere um Narutos Haus.

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