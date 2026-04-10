Staffel 1Folge 205vom 10.04.2026
BeweisJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 205: Beweis
24 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Nachdem Naruto und seine Freunde von Jigo in eine andere Dimension gebracht wurden, werden sie von Shikamaru und seinen Lakaien umzingelt. Zudem errichtet der misstrauische Shinobi eine undurchdringliche Barriere um Narutos Haus.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media