Staffel 1Folge 206vom 10.04.2026
Das neue Team 7Jetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 206: Das neue Team 7
24 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12
Um den entführten Hokage aufzuspüren, reisen Boruto und sein Team in eine andere Dimension. Dort treffen sie auf Boro, der Naruto gefangen hält, und stellen sich ihm im Kampf. Doch er stellt sich als ein mächtiger Gegner für die vier Ninja heraus.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media