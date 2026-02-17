Staffel 1Folge 211vom 17.02.2026
VerfolgungJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 211: Verfolgung
24 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Ein Dieb ist in das Archiv von Konoha eingebrochen, um dort wichtige Informationen über die Shinobi des Dorfes zu sammeln. Inojin, Chocho und Shikadai schließen sich zusammen, um den Schuldigen zu finden und festzunehmen.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media