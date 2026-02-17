Staffel 1Folge 214vom 17.02.2026
SchicksalJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 214: Schicksal
24 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Koji und Jigen treffen in Karas Versteck aufeinander. Ersterer kann das Feuer vom Berg Kaen beschwören und Jigen damit verbrennen. Das zwingt jedoch Isshiki Otsutsuki dazu, Jigens Körper bei seiner Wiedergeburt zu übernehmen.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media