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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 214vom 17.02.2026
Schicksal

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Boruto

Folge 214: Schicksal

24 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12

Koji und Jigen treffen in Karas Versteck aufeinander. Ersterer kann das Feuer vom Berg Kaen beschwören und Jigen damit verbrennen. Das zwingt jedoch Isshiki Otsutsuki dazu, Jigens Körper bei seiner Wiedergeburt zu übernehmen.

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