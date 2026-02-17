Staffel 1Folge 215vom 17.02.2026
EntschlossenheitJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 215: Entschlossenheit
24 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Koji zieht sich beim Kampf gegen Isshiki schwere Verletzungen zu. Daraufhin macht sich der Otsutsuki auf die Suche nach Kawaki, um sein Karma in dem Shinobi zu verpflanzen. Doch die Dorfbewohner um Boruto bereiten sich auf den Kampf vor.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media