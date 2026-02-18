Staffel 1Folge 220vom 18.02.2026
Verbleibende ZeitJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 220: Verbleibende Zeit
24 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Obwohl Boruto sicher mit seinen Freunden nach Konoha zurückgekehrt ist, fürchtet er sich immer noch davor, dass Momoshiki seinen Körper übernehmen könnte. Naruto spricht darüber mit den anderen vier Kages, um das Problem zu beheben.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media