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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 223vom 19.02.2026
Inojin gegen Hoki

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Boruto

Folge 223: Inojin gegen Hoki

24 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12

Das Finale der Chunin-Prüfung startet in der Arena in Konoha. Im ersten Match treffen Inojin und Hoki aufeinander. Mitsuki und Boruto sind währenddessen noch nicht in der Arena aufgetaucht, ihre Kämpfe drohen deswegen abgesagt zu werden.

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