Staffel 1Folge 223vom 19.02.2026
Inojin gegen HokiJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 223: Inojin gegen Hoki
24 Min.Folge vom 19.02.2026Ab 12
Das Finale der Chunin-Prüfung startet in der Arena in Konoha. Im ersten Match treffen Inojin und Hoki aufeinander. Mitsuki und Boruto sind währenddessen noch nicht in der Arena aufgetaucht, ihre Kämpfe drohen deswegen abgesagt zu werden.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media