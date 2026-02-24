Staffel 1Folge 243vom 24.02.2026
RückzugsortJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 243: Rückzugsort
24 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Nachdem Kagura eine geheime Botschaft entschlüsseln kann, erfährt er, dass die Piraten einen Überraschungsangriff auf Kirigakure planen. Boruto und sein Team müssen die Schlacht auf dem Meer beenden und ihre Feinde in die Irre führen.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media