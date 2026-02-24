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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 243vom 24.02.2026
Rückzugsort

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Boruto

Folge 243: Rückzugsort

24 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12

Nachdem Kagura eine geheime Botschaft entschlüsseln kann, erfährt er, dass die Piraten einen Überraschungsangriff auf Kirigakure planen. Boruto und sein Team müssen die Schlacht auf dem Meer beenden und ihre Feinde in die Irre führen.

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