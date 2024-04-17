Staffel 1Folge 38vom 17.04.2024
Gründung des DreierteamsJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 38: Gründung des Dreierteams
23 Min.Folge vom 17.04.2024Ab 12
Boruto und seine Freunde erlernen die ersten Geninschritte und starten mit dem Drei-Mann-Shinobi, wo sie sich der Fähigkeiten nach aufstellen und ihre Kompatibilität zueinander herausfinden müssen. Boruto hoffte, mit Shikadai zusammenzuarbeiten.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media