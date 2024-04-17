Staffel 1Folge 39vom 17.04.2024
Folge 39: Der Weg, auf den der Vollmond scheint
23 Min.Folge vom 17.04.2024Ab 12
Mitsuki hat sich vor langer Zeit bereits entschieden, Shinobi im Hidden Leaf zu werden. Allerdings hat er auch vergessen, woher er abstammt und ist sich unsicher über seine Identität und seine Motive. Daher trifft er eine schwere Entscheidung.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media