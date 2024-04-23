Staffel 1Folge 41vom 23.04.2024
Die Kraft des ZusammenhaltsJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 41: Die Kraft des Zusammenhalts
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Kiri wurde entführt, während sich die Mission von Team 7 zu einer Rettungsaktion entwickelt. Ihnen steht diesmal ein hervorragender Genjutsukünstler sowie ein geübter Schwertkämpfer gegenüber. Es gelingt ihnen aber, Kiri zu retten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media