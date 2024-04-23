Staffel 1Folge 43vom 23.04.2024
Der Auftritt der Byakuya-Bande!!Jetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 43: Der Auftritt der Byakuya-Bande!!
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Die Byakuyabande wird verdächtig, Schuld an einem Vorfall im Hidden Leaf Village zu sein. Sie ist berüchtigt dafür, von den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben, weshalb Boruto sie nicht leiden kann. Stehlen ist für ihn einfach nur Diebstahl.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media