Staffel 1Folge 42vom 23.04.2024
Boruto
Folge 42: Der Job eines Ninjas
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Diesmal ist Team 7 unterwegs, um einen Verdächtigen festzunehmen, der sich in einer Bank verschanzt. Eigentlich hat Boruto genug von leichten Einsätzen, weshalb dieser erneut seine Fähigkeiten unter Beweis stellen sollen. Doch ohne Erfolg.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media