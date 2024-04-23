Staffel 1Folge 40vom 23.04.2024
Team 7 - Die erste MissionJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 40: Team 7 - Die erste Mission
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Das Team 7 soll im Auftrag eines Dorfes, das von Banditen geplagt ist, diese eliminieren. Während der Mission treffen sie auf die junge Kiri, die als Dorfoberhaupt agiert, da ihr Vater verstorben ist. Dem Team wird bewusst, dass es schwierig wird.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media