Staffel 1Folge 46vom 23.04.2024
Folge 46: Operation Polarnacht wird ausgeführt!!
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Wegen der anhaltenden Proteste der Byauya-Bande wird Shikadai einem Schutzteam zugeordnet. Da die Shinobi und der Genin zum Handeln gezwungen wird, müssen sie sich positionieren. Außerdem findet Shikadai etwas heraus, als er die Positionen studiert.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media