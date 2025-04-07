Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rote Meile

Strip für einen Toten

SAT.1Staffel 1Folge 1
Strip für einen Toten

Die Rote Meile

Folge 1: Strip für einen Toten

47 Min.Ab 12

Glitzern, Lachen und heiße Erotik erfüllt die Luft im legendären "Candy Club". Johnny ist hier der Chef und wird von allen respektiert, sogar von Unterwelt-Boss Wilhelm Kastor. Nur der ehrgeizige Emporkömmling Andreas Verhoven versucht, den "Familienfrieden" zu stören. Er verrät Kastor, dass Johnnys bester Freund Lothar Geld unterschlagen hat. Das kommt einem Todesurteil gleich ...

