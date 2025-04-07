Die Rote Meile
Folge 1: Strip für einen Toten
47 Min.Ab 12
Glitzern, Lachen und heiße Erotik erfüllt die Luft im legendären "Candy Club". Johnny ist hier der Chef und wird von allen respektiert, sogar von Unterwelt-Boss Wilhelm Kastor. Nur der ehrgeizige Emporkömmling Andreas Verhoven versucht, den "Familienfrieden" zu stören. Er verrät Kastor, dass Johnnys bester Freund Lothar Geld unterschlagen hat. Das kommt einem Todesurteil gleich ...
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH