SAT.1Staffel 1Folge 7
Folge 7: Der Bastard

48 Min.Ab 12

Die Prostituierte Chantal ist schwanger. Naiv vertraut sie auf ihren Zuhälter Milan und plant ein gemeinsames Familienleben. Doch aus ihren Träumen von einem Leben auf dem Land wird nichts: Milan verprügelt sie brutal, als sie einen Stammfreier nicht wie gewohnt bedient und der sich über sie beschwert. Roxy, Marita und die Candy Girls kümmern sich um die verletzte Chantal ...

