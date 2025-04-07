Die Rote Meile
Folge 7: Der Bastard
48 Min.Ab 12
Die Prostituierte Chantal ist schwanger. Naiv vertraut sie auf ihren Zuhälter Milan und plant ein gemeinsames Familienleben. Doch aus ihren Träumen von einem Leben auf dem Land wird nichts: Milan verprügelt sie brutal, als sie einen Stammfreier nicht wie gewohnt bedient und der sich über sie beschwert. Roxy, Marita und die Candy Girls kümmern sich um die verletzte Chantal ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Rote Meile
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH