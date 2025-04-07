Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rote Meile

Affäre mit Folgen

SAT.1Staffel 1Folge 19
Affäre mit Folgen

Affäre mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Die Rote Meile

Folge 19: Affäre mit Folgen

48 Min.Ab 16

Kastor stellt Andreas als Lunas Bodyguard ein: Andreas soll Luna vor 'Joker', einem seiner gefährlichsten Konkurrenten, beschützen. Womit er nicht rechnet: Luna und Andreas verlieben sich leidenschaftlich ineinander. Als 'Joker' einen Anschlag auf Luna verübt, kann Andreas sie erst im letzten Moment retten. Vor Kastor verheimlichen sie den Überfall. Dennoch erfährt er davon und will sich dafür rächen, dass Andreas das Leben von Luna riskiert hat ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Rote Meile
SAT.1
Die Rote Meile

Die Rote Meile

Alle 2 Staffeln und Folgen