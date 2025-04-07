Die Rote Meile
Folge 19: Affäre mit Folgen
48 Min.Ab 16
Kastor stellt Andreas als Lunas Bodyguard ein: Andreas soll Luna vor 'Joker', einem seiner gefährlichsten Konkurrenten, beschützen. Womit er nicht rechnet: Luna und Andreas verlieben sich leidenschaftlich ineinander. Als 'Joker' einen Anschlag auf Luna verübt, kann Andreas sie erst im letzten Moment retten. Vor Kastor verheimlichen sie den Überfall. Dennoch erfährt er davon und will sich dafür rächen, dass Andreas das Leben von Luna riskiert hat ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Rote Meile
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH