Die Rote Meile
Folge 6: Die Lolita-Gang
47 Min.Ab 12
Saschas Schulkameradin Nadine bildet mit ein paar Freundinnen die "Lolita-Gang": Sie rauben Freier aus. Eines Tages wird Sascha Zeugin eines Überfalls und wird selbst von dem Mann verfolgt, der versucht, sie zu vergewaltigen ...
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH