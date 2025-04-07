Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 6
Folge 6: Die Lolita-Gang

47 Min.Ab 12

Saschas Schulkameradin Nadine bildet mit ein paar Freundinnen die "Lolita-Gang": Sie rauben Freier aus. Eines Tages wird Sascha Zeugin eines Überfalls und wird selbst von dem Mann verfolgt, der versucht, sie zu vergewaltigen ...

