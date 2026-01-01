Die Rote Meile
Folge 13: Ganze Kerle
48 Min.Ab 12
Ein neues Gesicht auf dem Kiez: Der Transvestit Czerno. Mit Kostüm und Make-up verwandelt sich der attraktive Mann nachts in die Barfrau Cheyenne - und verdreht Zange den Kopf. Ulrich und Yvonne dagegen sind scharf auf den Mann Czerno ... Im Candy Club trifft Czerno seine Ex-Freundin Cleo wieder. Was er bald ahnt: Ihr Sohn Kevin ist sein Kind.
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH