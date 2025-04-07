Die Rote Meile
Folge 15: Ein böses Mädchen
48 Min.Ab 12
Besuch auf der Roten Meile: Die Eltern von Annette und Andreas sind geschockt über die Wohngegend ihrer Kinder. Annette will ihren Eltern verheimlichen, dass sie nicht mehr als Lehrerin arbeitet und stellt Johnny als einen Kollegen vor. Johnny spielt das Spiel mit, bringt aber Annette vor den Eltern von einem Erklärungsnotstand in den nächsten. Andreas verrät schließlich seinem Vater Annettes Lebenssituation ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Rote Meile
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH