Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rote Meile

Ein böses Mädchen

SAT.1Staffel 1Folge 15
Ein böses Mädchen

Ein böses MädchenJetzt kostenlos streamen

Die Rote Meile

Folge 15: Ein böses Mädchen

48 Min.Ab 12

Besuch auf der Roten Meile: Die Eltern von Annette und Andreas sind geschockt über die Wohngegend ihrer Kinder. Annette will ihren Eltern verheimlichen, dass sie nicht mehr als Lehrerin arbeitet und stellt Johnny als einen Kollegen vor. Johnny spielt das Spiel mit, bringt aber Annette vor den Eltern von einem Erklärungsnotstand in den nächsten. Andreas verrät schließlich seinem Vater Annettes Lebenssituation ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Rote Meile
SAT.1
Die Rote Meile

Die Rote Meile

Alle 2 Staffeln und Folgen