SAT.1Staffel 1Folge 12
Folge 12: Sexy Mama

48 Min.Ab 12

Der Tänzerin Cleo fällt es nicht leicht, ihr Leben als Stripperin und ihre Rolle als Mutter eines kleinen Sohnes unter einen Hut zu bringen. Immer wieder muss Gitti als Babysitter für Kevin einspringen. Außer Gitti weiß niemand in der Candy-Familie von Kevin. Als Cleo den Musikmanager Bob kennen lernt, der ihr ein attraktives Angebot macht, das weite Reisen verlangt, verleugnet sie Kevin ...

