Die Rote Meile
Folge 4: Das nackte Überleben
47 Min.Ab 12
Andreas will Johnnys Abwesenheit nutzen, um dem Candy Club zu schaden und damit die Gunst des Kiez-Barons Kastor zu gewinnen. Kastor ist der Candy Club schon lange ein Dorn im Auge. Mit Hilfe einer Gang will Andreas den Club unter Druck setzen: Sie versuchen, Stripperinnen abzuwerben und erleichtern die Gäste um ihre Wertsachen ...
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH