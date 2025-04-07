Die Rote Meile
Folge 18: Dicke Luft und Liebe
47 Min.Ab 12
Die Candy-Club-Girls fühlen sich von Johnny vernachlässigt und meinen, er habe nur noch Annette im Kopf. Um die Mädchen bei Laune zu halten, organisiert Johnny eine Versöhnungsparty. Die Stripperin Jessie nutzt die Gelegenheit, um Johnny zu verführen. Als Annette von dem Seitensprung erfährt, ist sie sehr verletzt. Um Annette wiederzugewinnen, macht Johnny ihr einen Heiratsantrag - und Annette nimmt an. Nanda und Micha bemühen sich unterdessen, Ayesha adoptieren zu dürfen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Rote Meile
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH