Die Rote Meile

Dicke Luft und Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 18
Dicke Luft und Liebe

Dicke Luft und LiebeJetzt kostenlos streamen

Die Rote Meile

Folge 18: Dicke Luft und Liebe

47 Min.Ab 12

Die Candy-Club-Girls fühlen sich von Johnny vernachlässigt und meinen, er habe nur noch Annette im Kopf. Um die Mädchen bei Laune zu halten, organisiert Johnny eine Versöhnungsparty. Die Stripperin Jessie nutzt die Gelegenheit, um Johnny zu verführen. Als Annette von dem Seitensprung erfährt, ist sie sehr verletzt. Um Annette wiederzugewinnen, macht Johnny ihr einen Heiratsantrag - und Annette nimmt an. Nanda und Micha bemühen sich unterdessen, Ayesha adoptieren zu dürfen ...

