Die Rote Meile
Folge 5: Die Liebe der Matrosen
48 Min.Ab 12
Der schwule Ulrich hat Sorgen mit der Liebe: Er hat sein Herz an den Matrosen Gabriel verloren. Ulrich ist hocherfreut, als sich Gabriel ebenfalls als schwul outet und bei ihm einzieht. Er hat keine Ahnung, dass der Seemann seine Mannschaft beklaut hat und einen sicheren Unterschlupf sucht ...
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH