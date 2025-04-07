Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rote Meile

Die Liebe der Matrosen

SAT.1Staffel 1Folge 5
Die Liebe der Matrosen

Die Liebe der MatrosenJetzt kostenlos streamen

Die Rote Meile

Folge 5: Die Liebe der Matrosen

48 Min.Ab 12

Der schwule Ulrich hat Sorgen mit der Liebe: Er hat sein Herz an den Matrosen Gabriel verloren. Ulrich ist hocherfreut, als sich Gabriel ebenfalls als schwul outet und bei ihm einzieht. Er hat keine Ahnung, dass der Seemann seine Mannschaft beklaut hat und einen sicheren Unterschlupf sucht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Rote Meile
SAT.1
Die Rote Meile

Die Rote Meile

Alle 2 Staffeln und Folgen