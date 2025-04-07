Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rote Meile

Gefährliches Doppelleben

SAT.1Staffel 1Folge 2
Gefährliches Doppelleben

Die Rote Meile

Folge 2: Gefährliches Doppelleben

48 Min.Ab 12

Die Stripperin Luna führt ein Doppelleben: Abends ist sie der Star im Candy Club, tagsüber unglücklich verheiratet mit einem Hamburger Politiker. Ein Konkurrent ihres Mannes meint, sie im Club zu erkennen und plant einen Skandal: Unter einem Vorwand bestellt er ihren Mann und einen Journalisten in den Club, um die Sache auffliegen zu lassen ...

