Die Rote Meile
Folge 2: Gefährliches Doppelleben
48 Min.Ab 12
Die Stripperin Luna führt ein Doppelleben: Abends ist sie der Star im Candy Club, tagsüber unglücklich verheiratet mit einem Hamburger Politiker. Ein Konkurrent ihres Mannes meint, sie im Club zu erkennen und plant einen Skandal: Unter einem Vorwand bestellt er ihren Mann und einen Journalisten in den Club, um die Sache auffliegen zu lassen ...
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH