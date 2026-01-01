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Die Rote Meile

Unter der Gürtellinie

SAT.1Staffel 1Folge 3
Unter der Gürtellinie

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Die Rote Meile

Folge 3: Unter der Gürtellinie

47 Min.Ab 12

Andreas' Schwester Annette hat auf St. Pauli eine Stelle als Referendarin bekommen. Bei ihrer Ankunft staunt sie nicht schlecht, dass ihr Bruder auf dem Kiez wohnt und kurz vor einem Boxkampf mit Kiez-Berühmtheit Johnny - von dem sie fasziniert ist - steht. Und auch Johnny fühlt sich von Annette angezogen. Der große Tag des Kampfes naht ...

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