Die Rote Meile
Folge 3: Unter der Gürtellinie
47 Min.Ab 12
Andreas' Schwester Annette hat auf St. Pauli eine Stelle als Referendarin bekommen. Bei ihrer Ankunft staunt sie nicht schlecht, dass ihr Bruder auf dem Kiez wohnt und kurz vor einem Boxkampf mit Kiez-Berühmtheit Johnny - von dem sie fasziniert ist - steht. Und auch Johnny fühlt sich von Annette angezogen. Der große Tag des Kampfes naht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Die Rote Meile
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH