Die Rote Meile
Folge 14: Blumen von der Bestie
49 Min.Ab 12
Im Auftrag des Knastbruders Bruno macht sich ein Betrüger an Marita heran und prellt sie beinahe um ihr gesamtes Vermögen. Im letzten Moment kann Zange verhindern, dass ihr noch Schlimmeres widerfährt ...
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH