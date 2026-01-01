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Die Rote Meile

Der kleine Tod

SAT.1Staffel 1Folge 10
Der kleine Tod

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Die Rote Meile

Folge 10: Der kleine Tod

48 Min.Ab 12

Andreas bringt Gitti langsam aber sicher auf die Spur, auf der er sie haben möchte: Als ein reicher Kunde Gitti im Club anflirtet, überredet Andreas sie dazu, mit ihm zu schlafen. Als der todkranke Freier beim Liebesakt stirbt, erkennt Gitti an Andreas' Reaktion, dass er sie nur benutzt hat. Dafür behält sie die 10.000 DM, die der Freier ihr vor seinem Tod zugesteckt hat ...

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