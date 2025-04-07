Die Rote Meile
Folge 8: Schlag mich
48 Min.Ab 12
Für eine Nacht kauft sich Kastor den Candy Club und Luna gleich dazu. Als sie verschwindet, spürt Andreas sie auf und erpresst sie. Aus Angst, ihr Doppelleben könnte auffliegen, spielt Luna mit und hat bald heraus, dass sie sich als Domina Kastor gefügig machen kann ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Rote Meile
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH