Die Rote Meile

SAT.1Staffel 1Folge 8
Folge 8: Schlag mich

48 Min.Ab 12

Für eine Nacht kauft sich Kastor den Candy Club und Luna gleich dazu. Als sie verschwindet, spürt Andreas sie auf und erpresst sie. Aus Angst, ihr Doppelleben könnte auffliegen, spielt Luna mit und hat bald heraus, dass sie sich als Domina Kastor gefügig machen kann ...

