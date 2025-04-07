Die Rote Meile
Folge 20: Linke Touren
47 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12
Um seinen Job bei Kastor zu retten, bietet Andreas ihm an, Johnny und seinen Candy Club endgültig zu vernichten. Sein Plan: Johnny soll durch einen verdeckten Ermittler als Drogenhändler verhaftet werden. Über Roxy, die nicht weiß, wer der "Frankfurter Tommy" wirklich ist und sich in ihn verliebt, kommt der verdeckte Ermittler an Johnny heran. Eine Pokerrunde mit Tommy und Andreas wird Johnny zum Verhängnis: Andreas spielt mit gezinkten Karten und treibt ihn in den Ruin ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Die Rote Meile
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Seven.One Entertainment Group GmbH