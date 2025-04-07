Die Rote Meile
Folge 17: Eine fesselnde Geliebte
45 Min.Ab 12
Micha befreit Ayesha, ein indisches Mädchen, das von einem Kinderhändlerring zur Prostitution gezwungen wird. Entgegen den Vorschriften bringt er das völlig verängstigte Mädchen für die Nacht zu sich nach Hause. Aber selbst Nanda kann das Vertrauen von Ayesha nicht erringen. Als das Mädchen am nächsten Morgen verschwunden ist, steckt Micha bis zum Hals in Schwierigkeiten ...
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH