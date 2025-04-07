Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rote Meile

Eine fesselnde Geliebte

SAT.1Staffel 1Folge 17
Eine fesselnde Geliebte

Die Rote Meile

Folge 17: Eine fesselnde Geliebte

45 Min.Ab 12

Micha befreit Ayesha, ein indisches Mädchen, das von einem Kinderhändlerring zur Prostitution gezwungen wird. Entgegen den Vorschriften bringt er das völlig verängstigte Mädchen für die Nacht zu sich nach Hause. Aber selbst Nanda kann das Vertrauen von Ayesha nicht erringen. Als das Mädchen am nächsten Morgen verschwunden ist, steckt Micha bis zum Hals in Schwierigkeiten ...

