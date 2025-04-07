Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 11
Folge 11: Blaue Augen

48 Min. Ab 12

Weil Andreas den Zuhälter Ricky vertreiben will, setzt er ihn auf Sascha an, darauf bauend, dass Ricky Ärger mit Johnny bekommen wird. Ricky erobert das Herz des Mädchens, doch dann weiht Roxy, die Wind von dem Plan bekommen hat, Johnny ein ...

