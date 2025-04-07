Die Rote Meile
Folge 21: Ein flotter Dreier
47 Min.Ab 16
Milan hat Nataly eine Schönheitsoperation bezahlt und will sie für sich anschaffen lassen. Doch das unerfahrene Mädchen möchte eigentlich Tänzerin werden. Wütend darüber, dass Nataly als Hure nicht genug Geld einbringt, versucht Milan, sie mit Hilfe von Andreas zu versteigern. Doch er bleibt auf Nataly sitzen. Aus Angst vor ihrem ersten Freier flüchtet sie in den Candy Club und zeigt auf der Bühne ihr tänzerisches Können. Johnny will Nataly freikaufen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Rote Meile
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH