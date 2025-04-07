Die Rote Meile
Folge 22: Ein unmoralisches Angebot
47 Min.Ab 12
Zange hat Mitleid mit Andreas und bietet ihm einen Job als Putzmann an. Andreas nutzt sie Gelegenheit, um Milan und seinen Männern hinter Zanges Rücken den Boxring für einen heimlichen "Ultimate-Fight" zur Verfügung zu stellen. Derweil haben Gitti und Pietje ihre Traumwohnung gefunden, doch die Ablöse ist horrend. In ihrer Not nimmt Gitti das Angebot von Scharrer, einem Partner von Kastor, an: Für viel Geld will er eine Nacht mit ihr verbringen.
Die Rote Meile
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Drama, Thriller
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
